Build Land est un jeu de gestion inactif dans lequel vous êtes le maître de votre propre île paradisiaque ! Partez de zéro et regardez votre île prospérer en rassemblant des ressources, en coupant des arbres, en extrayant des pierres et en fabriquant des planches et des briques pour étendre votre domaine. Défendez votre tour et battez des monstres pour gagner des pièces plus précieuses. Une fois que vous avez rassemblé suffisamment de ressources, embarquez pour explorer de nouvelles îles et étendre encore plus votre empire ! Combien de terrains pourrez-vous construire dans cette aventure palpitante ?

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Build Land. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.