Jouez à Golden Hills : City Build Sim en ligne gratuitement avec le cloud mobile now.gg. Golden Hills d'Enixian Limited est une simulation de construction de ville unique en son genre qui vous donne la possibilité de construire et de concevoir la ville de vos rêves. Construisez des zones résidentielles et des zones industrielles et installez des usines pour soutenir votre économie. N'oubliez pas également de garder votre communauté heureuse ! Offrez aux habitants une multitude d’options de divertissement, des cafés et restaurants aux cinémas et parcs. Vous avez le pouvoir de créer le plus bel endroit de la planète. Choisissez parmi une large gamme d’options de décoration et laissez libre cours à votre créativité tout en faisant ressortir la ville. Développez des maisons de pointe et montrez au monde à quel point votre ville est moderne et avancée. Exprimez-vous à travers votre ville en construisant des parcs et des terrains de jeux, des bibliothèques et des universités, des restaurants et des bars.

