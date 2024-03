zkipster est la plateforme de gestion d'événements pour les meilleurs événements au monde. Nous fournissons des outils événementiels puissants et des informations uniques pour établir, entretenir et maîtriser les relations avec les invités. Des marques mondiales et des organisations de renommée mondiale nous font confiance pour les communications personnalisées par e-mail, SMS et WhatsApp, la gestion des invités, l'enregistrement des événements en ligne et hors ligne, la gestion des sessions et des capacités en temps réel, les plans de salle dynamiques, les codes QR et bien plus encore.

