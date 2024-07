Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

XFA AI est une plate-forme de location de GPU cloud qui propose des solutions informatiques GPU rentables pour les entreprises. Certaines des fonctionnalités clés de cette plate-forme incluent : * Écosystème Docker : déploiement de conteneurs basés sur Docker pour rendre rapidement opérationnels les logiciels requis. * Puissante console de recherche : aide à trouver efficacement le GPU requis. * Options de location à la demande ou au comptant : offre une flexibilité dans le choix d'un modèle de location en fonction des besoins. * Plusieurs niveaux de sécurité : offre aux fournisseurs des options allant du niveau amateur aux centres de données de niveau 4 pour répondre aux différents besoins de sécurité. * Interface GUI et CLI : fournit des options d'interface utilisateur graphique et en ligne de commande pour accéder aux services. * Système d'enchères sur prix en temps réel : permet des économies supplémentaires allant jusqu'à 50 % en utilisant des instances ponctuelles et des prix d'enchères. * Application DLPerf : outil d'évaluation des performances matérielles du GPU pour les tâches d'apprentissage en profondeur. Dans l’ensemble, XFA AI vise à permettre la démocratisation de la puissance de calcul GPU en offrant un accès plus abordable et plus flexible à un large éventail d’utilisateurs, des particuliers aux entreprises.

Site Web : aixfa.com

