Watchity est la plateforme vidéo d'entreprise la plus complète pour créer du contenu audiovisuel et des événements en ligne de qualité professionnelle avec une excellente expérience visuelle et interactive qui vous aide à vous démarquer des autres, à maximiser l'engagement du public et à améliorer les résultats de vos stratégies de contenu. L'avantage concurrentiel de Watchity réside dans sa combinaison unique et complète de capacités de gestion d'événements et de contenu basées sur les données, de production vidéo professionnelle en direct et à la demande, de distribution multicanal sur le Web, l'intranet et les médias sociaux, ainsi que d'engagement et d'interactivité du public. Watchity propose des solutions spécifiques pour les webinaires et les événements interactifs, le streaming sur les réseaux sociaux, l'enregistrement et le montage vidéo qui élèvent le niveau des contenus et les transforment en expériences mémorables pour éveiller davantage d'émotions chez le public et renforcer le positionnement de la marque. VIDÉO SOCIALE - Produire du contenu et des événements pour les réseaux sociaux : - Simplicité et rapidité dans la production et la distribution d'événements en direct et de contenus audiovisuels. - Vidéo de type TV adaptée à chaque réseau social, avec des graphiques, des scènes, des transitions et bien plus encore. - Multistream sur tous les comptes de réseaux sociaux avec des formats adaptés et une capacité illimitée. - Générez des clips à partir de la diffusion en direct et partagez-les facilement sans attendre la fin de la diffusion. WEBINAIRES ET ÉVÉNEMENTS - Créez des webinaires et des événements interactifs et professionnels : - Gestion de bout en bout des événements avec pages de destination, inscriptions, automatisation des e-mails, interaction et reporting. - Vidéo dynamique de type TV avec graphiques, scènes, transitions et bien plus encore. - Salle d'événements sécurisée, conviviale et interactive avec contrôles de streaming et de visualisation FullHD. - Intégrez le code pour intégrer la salle événementielle dans votre propre site Web ou portail et personnalisez-la entièrement avec votre marque. CONTENT HUB - Enregistrez, éditez et partagez des vidéos pour votre portail d'entreprise : - Téléchargez vos vidéos, ajoutez des balises, classez-les en collections, sécurisez-les et publiez-les pour votre public. - Enregistrez des vidéos avec votre webcam et modifiez-les pour ajouter des intros, des légendes, une musique de fond et bien plus encore. - Lecteur vidéo intégrable basé sur un navigateur, avec streaming multibit adaptatif et commandes de visualisation avancées. - Analyse vidéo pour découvrir et analyser toutes les informations concernant la consommation de contenu du public. Si vous souhaitez tester Watchity gratuitement, veuillez demander un essai gratuit sur : https://www.watchity.com/try-for-free/

Site Web : watchity.com

