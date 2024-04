EventLive est une application et une plateforme de diffusion en direct tout-en-un pour les événements. Il permet aux utilisateurs de passer en direct avec leur smartphone ou leur équipement professionnel et d'inviter des invités à le rejoindre depuis n'importe quel appareil. Cela fonctionne dans n’importe quel pays. Il n'y a pas de limite quant au nombre de téléspectateurs et la vidéo peut être disponible à la demande pendant un an maximum. L'application dispose d'un certain nombre de fonctionnalités, notamment la possibilité de suspendre et de reprendre le flux, de télécharger et de sauvegarder la vidéo et de personnaliser la page de l'événement avec un logo, un message de bienvenue et une image de couverture ou une vidéo. EventLive propose des tarifs par événement, avec des réductions disponibles pour l'achat de plusieurs événements. Il n'y a pas d'abonnement. Il offre une garantie de remboursement et un véritable accompagnement humain.

Catégories :

Site Web : eventlive.pro

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à EventLive. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.