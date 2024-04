Tu as raison. Il existe d'excellentes solutions de visioconférence pour les événements – pensez à Haia. Le plus gros problème des événements en ligne et hybrides est l'engagement des participants, ce qui entraîne une mauvaise expérience utilisateur : il est difficile de naviguer ou de participer à un événement. Aucune plateforme événementielle ne maîtrise encore vraiment cela. Jusqu'à présent :) La Solution Haia ; Nous nous concentrons sur une expérience utilisateur simple, nous l'avons conçue dès le début et sommes désormais la plateforme la plus conviviale pour les événements en ligne et hybrides. Les hôtes peuvent créer un événement complet et varié, inviter des invités et le laisser se dérouler tout seul en quelques minutes – vraiment ! Nous travaillons très bien en simplifiant notre système et en ajoutant des fonctionnalités uniques telles que Haia Stages et des portails de collaboration événementielle.

Catégories :

Site Web : haia.live

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Haia. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.