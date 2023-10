Transformez facilement une vidéo en plusieurs éléments de contenu. Votre temps est précieux. Ne le gaspillez pas à éditer vos vidéos image par image. Transformez facilement vos webinaires, enregistrements Zoom, événements virtuels et bien plus encore en clips plus courts avec Piktostory. Vous pouvez désormais vous concentrer sur ce qui compte le plus : engager votre public.

Site Web : piktochart.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Piktostory. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.