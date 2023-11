Enregistrez et transformez votre podcast préféré, vos radios d'information et de discussion, votre chat Discord, l'audio des cours Zoom en texte. Vous pouvez lire des enregistrements et modifier des transcriptions, ajouter des notes, des balises, insérer des images pour capturer les informations précieuses de chaque conversation.

Site Web : notta.ai

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Notta. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.