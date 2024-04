Logiciel de reconnaissance vocale - Applications les plus populaires Les plus populaires Récemment ajouté

Les logiciels de reconnaissance vocale transforment la langue parlée en texte grâce à des algorithmes de reconnaissance vocale. Il sert à diverses fins, aidant les personnes handicapées, alimentant les systèmes embarqués, soutenant les opérations militaires et facilitant la dictée des affaires. De plus, il convertit les fichiers audio et vidéo en texte, servant ainsi aux processus de service client, de soins de santé et de documentation juridique. Les entreprises exploitent les logiciels de reconnaissance vocale pour améliorer la communication, en traduisant les interactions dans un format de données gérable et consultable. Les solutions avancées intègrent des technologies d’intelligence artificielle et de reconnaissance vocale biométrique. Certains proposent des API ou des services Web pour une intégration transparente avec des pages Web ou d'autres logiciels tels que des outils de centre d'appels. Pour être inclus dans la catégorie Reconnaissance vocale, un produit doit : * Prend en charge diverses langues naturelles avec des vocabulaires complets et des modèles de reconnaissance. * Activez la création et le partage de documents à l'aide de texte converti via la reconnaissance vocale. * Traitez divers formats de fichiers audio et vidéo. * Fournir des mises à jour des modèles de langage et permettre des améliorations du vocabulaire pilotées par l'utilisateur. * Offrez des fonctionnalités adaptatives pour transcrire la parole bruyante. * Capturez des informations à partir de téléphones, d'enregistreurs portables ou d'appareils mobiles.