Verloop.io est la première plateforme d'automatisation du support client au monde. Il aide les entreprises à offrir des expériences d'assistance agréables à leurs clients, sur tous les canaux. La plate-forme Verloop.io offre une assistance transparente sur différents canaux, allant des sites Web et WhatsApp aux interactions vocales et dans l'application. Bénéficiant de la confiance mondiale de plus de 5 000 marques, dont des noms de premier plan comme Decathlon, Cleartrip et Nykaa, Verloop.io s'adresse aussi bien aux entreprises qu'aux PME. La solution de bout en bout de Verloop.io nous distingue en proposant une triple approche : 1. Résolution initiale des requêtes : dans la première phase des interactions avec le centre de contact, Verloop.io utilise la prise en charge de l'IA par le biais du chat et de la voix. Les solutions d'IA conversationnelle de Verloop.io traitent efficacement la plupart des requêtes des clients. 2. Prise en charge des agents humains : à mesure que les requêtes sont transmises aux agents humains, Verloop.io introduit Co-pilot for support, un puissant outil d'IA aidant les agents humains avec des réponses précises. L'outil suggère des réponses pour améliorer l'efficacité des agents. En tirant parti de la synthèse vocale et d'AnswerFlow optimisés par la cognition documentaire, les agents peuvent également tirer parti de nos outils génératifs basés sur l'IA, tels que le résumé de l'IA, la reformulation de l'IA, l'expansion de l'IA et l'ajustement de la tonalité de l'IA, pour garantir les meilleures réponses et une satisfaction client accrue. 3. Analyse de la qualité (AQ) basée sur l'IA : Sparks de Verloop.io offre la solution ultime pour les analystes de la qualité, en automatisant l'analyse des appels à l'aide de l'IA générative. Cela garantit un processus rationalisé pour une amélioration continue. En plus des outils ci-dessus, les entreprises peuvent utiliser le générateur de robots de Verloop.io - Recettes ainsi que Smart Block pour commencer facilement leur parcours vers l'offre de la meilleure expérience client. En résumé, Verloop.io vise à simplifier et à améliorer le parcours de support client grâce à des solutions d'automatisation innovantes et basées sur l'IA.

