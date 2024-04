DigitalGenius est une plateforme d'automatisation de l'expérience client qui combine l'IA du commerce électronique avec des flux de travail et des intégrations personnalisables. Avec plus de 60 cas d'utilisation spécifiques au commerce de détail et au commerce électronique disponibles immédiatement, DigitalGenius aide les détaillants à automatiser leurs réponses aux requêtes répétitives des clients telles que « Où est ma commande ? et retours/remboursements. Cela se traduit par des temps de réponse et de résolution plus rapides, et libère les agents pour qu'ils puissent traiter des requêtes plus complexes.

Catégories :

Site Web : digitalgenius.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à DigitalGenius. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.