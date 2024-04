Cognigy révolutionne le secteur du service client en exploitant la technologie d'IA la plus avancée du marché. Sa solution primée, Cognigy.AI, permet aux entreprises de fournir un service exceptionnel, instantané, personnalisé, dans n'importe quelle langue et sur n'importe quel canal. En combinant parfaitement l'IA générative et conversationnelle pour créer des agents IA, Cognigy façonne l'avenir du service client, augmente la satisfaction client et soutient les employés en temps réel. Construit sur la base de la principale plateforme d'IA conversationnelle au monde, Cognigy.AI offre un service client de nouvelle génération avec une suite de solutions clés en main comprenant des agents IA vocaux, des agents IA de chat numérique et Agent Copilot. Dotée de dizaines de compétences pré-formées, la plateforme fonctionne de manière transparente avec les systèmes d'entreprise existants et apprend de vos agents, leur donnant ainsi des super pouvoirs. Plus de 1 000 marques dans le monde font confiance à Cognigy et à son vaste réseau de partenaires pour créer des agents de service client IA pour leur entreprise. L'impressionnant portefeuille de clients mondiaux de Cognigy comprend Bosch, Frontier Airlines, Lufthansa Group, Mercedes-Benz et Toyota.

