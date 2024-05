Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Une plate-forme d'IA conversationnelle centrée sur la confidentialité, tirant parti des agents d'IA, du support LLM commercial et Opensource pour centraliser les connaissances, enrichissant ainsi la collaboration et facilitant une automatisation rationalisée. WorkHub offre aux utilisateurs des robots et des outils conversationnels polyvalents qui fournissent des informations, des connaissances et des actions basées sur les données. Grâce à des capacités d'intégration transparentes, Workhub peut être connecté à n'importe quelle base de données et applications, garantissant un accès complet aux informations.

Site Web : workhub.ai

