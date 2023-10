Outil basé sur l'IA pour les responsables du support client. Laissez l’IA surveiller 100 % des interactions du support client. Découvrez notre dernière mise à jour de OneTone.ai Monitoring, qui utilise l'IA pour vous fournir plus d'informations et de contexte concernant la communication entre les clients et les agents d'assistance.

Site Web : onetone.ai

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à OneTone.ai. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.