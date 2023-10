Uber Technologies, Inc., communément appelé Uber, propose des véhicules à la location, la livraison de nourriture (Uber Eats), la livraison de colis, les coursiers, le transport de marchandises et, grâce à un partenariat avec Lime, la location de vélos électriques et de scooters motorisés. La société est basée à San Francisco et exerce ses activités dans plus de 900 zones métropolitaines à travers le monde. C'est l'un des plus grands fournisseurs de l'économie des petits boulots et un pionnier dans le développement de voitures autonomes. On estime qu'Uber compte plus de 110 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Aux États-Unis, Uber détient une part de marché de 67 % pour le covoiturage et de 24 % pour la livraison de nourriture. Uber a joué un rôle si important dans l'économie du partage que les changements industriels qui en ont résulté ont été qualifiés d'ubérisation, et de nombreuses startups ont décrit leurs produits comme « Uber for X ». Comme des entreprises similaires, Uber a été critiqué pour son traitement. des chauffeurs en tant qu'entrepreneurs indépendants, une perturbation du secteur des taxis et une augmentation des embouteillages. Lorsqu'elle était sous la direction de l'ancien PDG Travis Kalanick, l'entreprise a été critiquée pour plusieurs pratiques contraires à l'éthique.

