Tall Emu CRM

Tall Emu est un CRM mais ne s'occupe pas seulement des prospects, des clients et des ventes. Il gère également l'ensemble de l'entreprise de bout en bout, depuis ce premier contact jusqu'à la fabrication et la gestion de l'entrepôt, y compris le prélèvement, l'emballage et la livraison. Vous pouvez même gérer votre relation client continue avec le portail client gratuit. Tall Emu s'intègre à XERO et MYOB et à d'autres systèmes critiques comme votre système téléphonique, votre site Web et vos paniers d'achat. Tout cela dans le but de rendre votre entreprise rentable et efficace à gérer. Tall Emu crée des logiciels depuis près de 20 ans principalement pour les entreprises australiennes et néo-zélandaises et fait désormais partie de la famille MYOB de solutions logicielles d'entreprise.

Site Web : tallemucrm.com

