TikTok Shop Seller Center

TikTok Seller Center est un portail de poste de travail unique permettant aux commerçants de gérer leur activité de commerce électronique sur TikTok. Le portail Web fournit une solution de bout en bout couvrant la gestion des opérations du magasin, le service et l'engagement client, la croissance et la formation des vendeurs, l'analyse des performances, les mises à jour des politiques, etc.

Site Web : seller.tiktok.com

