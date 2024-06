Plateformes UCaaS - Applications les plus populaires Les plus populaires Récemment ajouté

UCaaS, ou communications unifiées en tant que service, agit comme une plaque tournante centrale pour la communication et la collaboration au sein des organisations. Ces plates-formes offrent des fonctionnalités telles que la VoIP, la messagerie instantanée, la vidéoconférence et d'autres outils de collaboration, le tout au sein d'un seul système basé sur le cloud. Les plates-formes UCaaS peuvent connecter des entreprises entières, permettant une communication et une prise de décision rapides et rationalisées en fournissant diverses fonctionnalités dans un seul produit. Si « unifié » dans UCaaS signifie rassembler, et non pas universel, l'objectif est de consolider toutes les méthodes de communication d'entreprise sous un même toit. Les produits UCaaS englobent des fonctionnalités trouvées dans des solutions distinctes telles que des logiciels VoIP, des logiciels de visioconférence, des logiciels de communications internes et d'autres outils de collaboration d'équipe. Au lieu d'acheter ces solutions individuellement, les entreprises peuvent utiliser une plateforme UCaaS pour accéder à toutes ces fonctionnalités dans un package plus flexible. La nature intégrée de ces plateformes permet aux utilisateurs de surveiller et de recevoir des alertes via un seul support. Bien que les plateformes UCaaS offrent des fonctionnalités étendues, beaucoup peuvent s'intégrer à des systèmes de gestion de contenu externes ou à des logiciels de centre de contact, en fonction des besoins spécifiques de l'organisation. Cependant, il est rare que les plateformes UCaaS fournissent des fonctionnalités de messagerie autonomes, s'appuyant généralement sur le système de messagerie existant de l'entreprise pour la messagerie et la coordination.