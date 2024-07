Plateformes de commerce social - Applications les plus populaires Les plus populaires Récemment ajouté

Les plateformes de commerce social améliorent les ventes en ligne en tirant parti des canaux de médias sociaux comme Facebook, Instagram et Twitter. Ces plates-formes permettent aux vendeurs d'interagir et de dialoguer avec les acheteurs et les influenceurs via le contenu généré par les utilisateurs, les publications achetables, les diffusions en direct, les références, la gamification et parfois la technologie de réalité augmentée (AR) ou de réalité virtuelle (VR). Les équipes marketing utilisent un logiciel de commerce social pour concevoir et superviser les campagnes sur les réseaux sociaux, tandis que les chefs de produit l'utilisent pour garantir l'exactitude et la conformité à la marque des données partagées.