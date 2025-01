Logiciel de génération de demande - Applications les plus populaires - Russie

SocialLadder

socialladderapp.com

SocialLadder est une plateforme de gestion de bout en bout pour les créateurs d'entreprise destinée aux équipes marketing cherchant à rassembler des ambassadeurs, des influenceurs et des affiliés sous un même toit. Les marques axées sur le consommateur comme Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff et Live Nation utilisent toutes SocialLadder pour commercialiser leurs clients et les transformer en moteurs de croissance, activant leur communauté pour créer du contenu et augmenter les conversions. La technologie SocialLadder vous permet de rationaliser la communication, d'attribuer des tâches numériques et réelles, de surveiller l'engagement et de récompenser les ambassadeurs qui ont réussi à contribuer à la promotion de votre marque. Vos ambassadeurs sont prêts à réussir tout en vous permettant de vous concentrer sur la stratégie de croissance globale, plutôt que de passer du temps à gérer le quotidien. SocialLadder dispose des outils dont votre marque a besoin pour : DÉCOUVRIR : utilisez l'apprentissage automatique pour trouver dans votre CRM des clients idéaux pour devenir des ambassadeurs. SUIVRE : cibler et attribuer des tâches aux ambassadeurs (suivi numérique, physique et des conversions). MESURER : ROI et unité aspects économiques de l'activité des ambassadeurs INTÉGRER : API d'entreprise pour des déploiements sophistiqués RATIONALISER : affectation des tâches, communication et intégration des ambassadeurs ENGAGER : 100 % mobile pour les ambassadeurs afin de maintenir l'engagement et la responsabilité de votre communauté RÉCOMPENSE : gestion des stocks et des paiements intégrée à la plateforme ÉCHELLE : apprend automatiquement des succès ambassadeurs pour vous aider à en savoir plus. Contactez SocialLadder pour obtenir une démo en direct.