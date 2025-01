Logiciel de génération de demande - Applications les plus populaires - Philippines

Draup

draup.com

Draup est une plateforme basée sur l'IA conçue pour les responsables RH et commerciaux. Il offre des informations et des données approfondies pour soutenir la planification des effectifs, le recrutement de talents et le développement des compétences des responsables RH. Grâce aux données sur les talents en temps réel, les responsables RH peuvent comprendre les tendances du secteur, développer des réserves de talents et créer des stratégies de requalification. Draup fournit également des informations sur les rôles émergents, les points chauds des talents et les compétences recherchées pour aider à planifier les futurs besoins en main-d'œuvre. Pour les responsables commerciaux, Draup propose des outils d'intelligence commerciale qui vont au-delà des informations de base sur les acheteurs. Il permet un micro-ciblage des prospects en fonction de leurs intérêts, des besoins technologiques et des relations d'externalisation. Draup fournit des rapports de compte détaillés, une cartographie des parties prenantes et aide à identifier les bons décideurs pour des stratégies de vente ciblées. Il aide également les équipes commerciales à explorer de nouvelles opportunités de fournisseurs de services dans divers secteurs. Draup est conçu par des experts en IA, en apprentissage automatique (ML) et en traitement du langage naturel (NLP), combinant l'analyse basée sur l'IA avec la curation humaine. La plateforme offre des informations hyper ciblées basées sur des millions de points de données, fournissant des stratégies exploitables soutenues par des données à jour et validées. Les données de Draup sont vérifiées par des chercheurs et des analystes experts pour garantir des informations impartiales. La plateforme propose une intégration rapide, une assistance continue et un déploiement agile pour répondre aux besoins changeants. Il offre une actualisation des données en temps quasi réel, des modèles de livraison flexibles et des frais prévisibles. Draup fournit un accès multicanal à sa plateforme, à ses rapports personnalisés et à ses API d'exportation de données/REST pour une intégration transparente dans les solutions d'entreprise. Dans l'ensemble, Draup vise à aider les talents et les équipes commerciales à prendre des décisions basées sur les données et à accélérer la croissance des revenus dans les entreprises du monde entier.