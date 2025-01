Logiciel de gestion de carrière - Applications les plus populaires - Philippines

Growthspace

growthspace.com

Suivez les KPI des entreprises grâce à des programmes de développement dirigés par des experts avec GrowthSpace. Conçue pour lancer, gérer et mesurer l'impact sur toute la spectre des expériences d'apprentissage, y compris les programmes individuels ou d'équipe, la plate-forme offre de l'efficacité et de l'impact à travers l'entreprise. Tirer parti de l'ensemble de données de développement des talents le plus robuste au monde et de notre réseau de plus de 2 000 experts mondiaux, couvrant plus de 80 ensembles de compétences et plus de 50 langues - GrowthSpace aide des centaines de clients, notamment Siemens, Microsoft, EY, Deloitte et le gouvernement américain, à améliorer Les performances de l'entreprise de plus de 5%, la baisse de l'attrition de 10% et augmentent la base promotionnelle de 30% - garantissant que L&D est critique de la mission. La plate-forme est uniquement efficace: notre correspondance d'IA garantit que le bon expert est apparié avec chaque individu ou groupe, et notre modèle de sprint unique garantit plus de 95% de taux d'achèvement et de résultats démontrables. GrowthSpace est là pour vous aider à atteindre le plus grand potentiel de votre organisation. Rapide. Facile. Flexible. Apprenez-en plus et rencontrez-nous.