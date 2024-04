Supervity (anciennement Techforce.ai) permet aux équipes commerciales d'obtenir des résultats plus rapides en leur permettant d'automatiser et de partager rapidement le travail de connaissances avec son coach IA. Aujourd'hui, plus de 12 000 utilisateurs professionnels – depuis des entreprises établies jusqu'à des start-ups à croissance rapide – utilisent la plateforme basée sur l'IA sans code de Supervity qui a transformé le lieu de travail. Les cas d'utilisation varient selon les secteurs et les fonctions commerciales, aidant les entreprises à améliorer leurs résultats de vente jusqu'à 30 % et à augmenter leur productivité opérationnelle jusqu'à 70 %. Les solutions proposées par Supervity peuvent couvrir les processus métier des éditeurs de logiciels et de leurs clients. La solution prend en charge les intégrations basées sur l'interface utilisateur et l'API permettant aux équipes commerciales d'automatiser leur travail manuel. La plate-forme est conçue autour de la collaboration en équipe pour que les utilisateurs puissent créer et partager des automatisations sans code en tant que compétences numériques réutilisables avec leurs collègues et clients. Supervity permet également aux entreprises axées sur les produits d'aider leurs utilisateurs finaux à obtenir des résultats plus rapides grâce à AI Coach. C'est l'une des rares entreprises à proposer des fonctionnalités intégrées de RPA, d'IA conversationnelle et d'IA OCR « en tant que service » dans un modèle en marque blanche. Actuellement, la société travaille avec de grands intégrateurs de systèmes tels que KPMG, IBM et Accenture et élabore des solutions spécifiques à l'industrie dans les segments des services financiers, de la santé et du marché fédéral.

