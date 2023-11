OnBoard est un logiciel de gestion de conseils d'administration qui réduit la complexité afin que les conseils d'administration et les équipes de direction puissent travailler plus intelligemment, agir plus rapidement et accomplir davantage.

Site Web : onboardmeetings.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à OnBoard. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.