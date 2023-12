Soffront propose une plateforme CRM et marketing primée ainsi que des services marketing entièrement gérés. Depuis plus de 25 ans, Soffront a aidé des milliers d'entreprises à établir leur marque, à générer plus de prospects et à conclure plus de ventes. Soffront donne aux clients accès à une équipe marketing experte qui fonctionne comme leur propre équipe élargie. Les services de marketing géré proposés incluent la conception de sites Web, le référencement, la publicité numérique et les services de marketing social. La plateforme Soffront est entièrement basée sur le Web, sans rien installer et comprend la gestion des leads, le marketing par courrier électronique et social, la gestion de la réputation, la prospection et les prévisions de ventes, le service client, etc. La plate-forme peut être configurée avec des outils de glisser-déposer, au lieu de programmer ou de nécessiter des connaissances informatiques externes.

Site Web : soffront.com

