SocialAll est le service qui combine toutes les API de réseaux sociaux populaires actuelles dans le monde en une seule API unifiée afin de faciliter la tâche des programmeurs. SocialAll prend en charge toutes les fonctionnalités des réseaux sociaux (identification, amis, messages, publication, photo/vidéo). Nous économisons non seulement un temps considérable pour se renseigner sur l'API pour les développeurs, mais également pour la mise à niveau et la maintenance lorsque l'API change. Utiliser le protocole REST API (HTTP) pour communiquer avec le système/l'application afin qu'il soit facile de le développer sur n'importe quel système/langage. Corrections de bugs et mise à jour rapide en cas de changement dans l'API. Il existe un widget pour toutes les fonctionnalités sociales. SocialAll dispose également du système de statistiques sur le nombre d'utilisateurs et le nombre de demandes au fil du temps.

Site Web : socialall.dev

