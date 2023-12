OpenWrench Service Management rend la fourniture de services de maintenance à vos clients plus simple et plus transparente que jamais. Planifiez les appels de service et répartissez les techniciens sur le terrain. Informez vos clients de l'état de chaque travail en temps réel. Créez et soumettez des factures pour paiement. Tout cela sans quitter votre téléphone. Prenez des photos du problème à votre arrivée sur le chantier. Appelez, envoyez un SMS ou envoyez un e-mail aux gestionnaires d'emplacement en un seul clic. Enregistrez-vous lorsque vous commencez à travailler et vérifiez une fois terminé pour suivre le temps travaillé, informer le client de l'état d'avancement du travail et suivre les temps de réponse internes. Avec OpenWrench Service Management, suivre vos projets de maintenance en déplacement n'a jamais été aussi simple. N'est-il pas temps de commencer à exécuter votre programme de maintenance comme en 2019 ?

Site Web : useopenwrench.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à OpenWrench Service Manager. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.