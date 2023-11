CloudBooks se concentre sur la résolution d'un problème très particulier. Les indépendants et les petites entreprises de services ont du mal à être payés. Une étude a révélé que 60 % des factures sont payées en retard, un tiers de ces paiements en retard survenant deux semaines après la date limite. CloudBooks essaie de résoudre ce problème en rendant la facturation et le paiement aussi simples que possible. Vous pouvez envoyer un nombre illimité de factures à vos clients, suivre le statut de ces factures et même accepter des paiements en ligne.

Site Web : cloudbooksapp.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à CloudBooks. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.