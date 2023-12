OpenWrench rend la maintenance des installations de votre entreprise plus simple et plus transparente que jamais. Créez et envoyez des bons de travail, suivez l'état le plus récent des travaux en cours et approuvez les factures pour paiement, le tout sans quitter votre téléphone. Prenez des photos du problème ou téléchargez-les depuis votre pellicule. Appelez, envoyez un SMS ou envoyez un e-mail au technicien désigné en un seul clic. Affichez une chronologie de toutes les activités de service, depuis le moment où un technicien planifie un appel de service jusqu'au moment où il termine son travail et quitte le chantier. Avec OpenWrench, suivre votre maintenance en déplacement n'a jamais été aussi simple. N'est-il pas temps de commencer à exécuter votre programme de maintenance comme en 2019 ?

Site Web : useopenwrench.com

