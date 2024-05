Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

xabackup est la solution parfaite pour les professionnels occupés ayant beaucoup de données à gérer. Notre service basé sur le cloud permet aux clients de sauvegarder facilement leurs fichiers importants, économisant ainsi un temps et des efforts précieux. Avec exabackup, les clients n'ont pas à se soucier des paramètres ou des systèmes complexes, il leur suffit de choisir les fichiers qu'ils souhaitent sauvegarder sans effectuer aucun travail technique. De plus, exabackup offre une protection et une sécurité imbattables. Toutes vos données sont compressées avant d'être téléchargées, vous n'avez donc pas à vous soucier des failles de sécurité ou de la perte de vitesse pendant le transfert. Et comme nous téléchargeons uniquement les modifications (sauvegardes incrémentielles), les données supplémentaires ne ralentiront pas votre système ni n'alourdiront une charge de fichiers déjà lourde. Ainsi, lorsqu'il s'agit de garantir que tous vos documents importants restent en sécurité, il n'y a pas de meilleur choix qu'exabackup !

Site Web : exabackup.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à exabackup. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.