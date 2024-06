Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

SherpaDesk se concentre sur ce qui compte le plus pour les services professionnels : le temps. SherpaDesk est une solution d'automatisation des services professionnels (PSA) hébergée dans le cloud qui intègre les processus métier de base dans une seule solution. Les organisations sont capables de suivre les problèmes de service client, de capturer le temps facturable et non facturable et de surveiller l'ensemble de la rentabilité de leur projet. L'application mobile de SherpaDesk est la solution parfaite pour toutes les organisations qui disposent de technologies sur le terrain et qui ont besoin de consigner leur temps et leurs dépenses.

Site Web : sherpadesk.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à SherpaDesk. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.