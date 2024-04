Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Sellular est une plateforme d'engagement commercial conçue pour les entreprises de taille moyenne et à croissance rapide. Avec Sellular, les SDR et les AE peuvent remporter davantage de transactions plus rapidement. Les dirigeants peuvent être tranquilles en sachant qu'ils capturent toutes les données requises pour l'entreprise dans Salesforce CRM et bénéficient d'une visibilité complète sur toutes leurs transactions. Découvrez une plateforme facile à mettre en œuvre, dotée de conditions contractuelles flexibles, de prix avantageux et d'un service client phénoménal.

Site Web : sellular.com

