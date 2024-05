Samesurf est une plateforme de collaboration brevetée en temps réel qui permet à plusieurs personnes d'interagir avec les mêmes expériences en ligne en temps réel depuis n'importe quel appareil ou navigateur, sans installation ni codage. Largement considéré comme l'inventeur de la co-navigation moderne, Samesurf permet également aux participants de (1) télécharger et partager instantanément des documents et des vidéos (2) parler ou discuter en vidéo via VOIP et lignes téléphoniques (3) rédiger des champs de saisie sensibles ou d'autres éléments d'écran ( 4) Partager du contenu hors ligne (5) Obtenir des analyses approfondies (6) Enregistrer des sessions Samesurf prend en charge un ensemble diversifié de cas d'utilisation qui incluent les ventes, l'assistance, la formation, la télémédecine et les réunions virtuelles. Afficher moins Largement considéré comme l'inventeur de la co-navigation moderne, Samesurf permet également aux participants de (1) télécharger et partager instantanément des documents et des vidéos (2) parler ou discuter en vidéo via VOIP et lignes téléphoniques (3) rédiger des champs de saisie sensibles ou d'autres écrans. éléments (4) Partager du contenu hors ligne (5) Obtenir des analyses approfondies (6) Enregistrer des sessions Samesurf prend en charge un ensemble diversifié de cas d'utilisation qui incluent les ventes, l'assistance, la formation, la télémédecine et les réunions virtuelles.

Site Web : samesurf.com

