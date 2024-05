Chat vidéo en direct, partage d'écran et co-navigation pour les équipes commerciales et d'assistance. Apizee propose des solutions d'engagement visuel, aidant les entreprises à résoudre plus rapidement les problèmes complexes des clients grâce à un support visuel emote personnalisé. Apizee rassemble le chat vidéo, le partage d'écran et la co-navigation dans une seule solution SaaS connectée aux principales plateformes de vente et d'assistance telles que Salesforce et Zendesk. Apizee fournit une plateforme d'expérience client axée sur la confidentialité des données, hébergée en Europe, qui s'étend d'un agent à plusieurs équipes et à des milliers d'utilisateurs.

Site Web : apizee.com

