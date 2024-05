Roomex est la plateforme de voyages et de dépenses conçue pour les entreprises disposant d'une main-d'œuvre mobile. Notre plateforme offre le plus vaste réseau d'hôtels, de chambres d'hôtes, d'appartements et bien plus encore, avec des tarifs exclusifs Roomex et des options d'hébergement adaptées aux équipages, aux projets et aux longs séjours. Avec un Net Promoter Score de 52, le meilleur du secteur, notre équipe de service client dédiée veille à ce que chaque voyage réservé via Roomex corresponde parfaitement aux besoins de nos clients. De plus, RoomexPay permet aux entreprises de gérer facilement leurs dépenses. Avec une facturation consolidée, des frais après le paiement et une annulation gratuite, Roomex simplifie les déplacements du personnel.

Site Web : roomex.com

