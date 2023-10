RecurAI permet aux entreprises et aux particuliers de créer et de déployer sans effort des chatbots avancés en reliant diverses technologies d'IA telles que PaLM et GPT dans une plate-forme unifiée. Avec une configuration low-code et des SDK robustes, RecurAI fournit aux développeurs les outils nécessaires pour créer des expériences conversationnelles personnalisées qui engagent et ravissent les utilisateurs, favorisant ainsi le succès des marques et des projets.

Site Web : recurai.com

