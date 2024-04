Pyramid Analytics

Pyramid est un système d'exploitation d'analyse d'entreprise de premier niveau qui s'étend de l'analyse en libre-service pour un seul utilisateur aux déploiements centralisés pour des milliers d'utilisateurs, couvrant des visualisations de données simples mais efficaces jusqu'aux capacités avancées d'apprentissage automatique. Le système d'exploitation Analytics agnostique propose un client universel pour n'importe quel appareil et système d'exploitation. Il peut être installé sur la plupart des plateformes, sur site ou dans le cloud, et peut fonctionner avec les piles de données les plus courantes. Pyramid permet aux utilisateurs et aux organisations d'équilibrer productivité et gouvernance en libre-service. Il s'agit d'une plate-forme analytique adaptative qui offre différentes capacités et expériences en fonction des besoins et des compétences des utilisateurs, tout en gérant le contenu en tant que ressource partagée. Il est conçu pour prendre en charge l’ensemble du flux de décision de votre organisation et donner à chacun les outils nécessaires pour effectuer des analyses en libre-service. Il est important de noter que le système d’exploitation Analytics résout le « problème du dernier kilomètre », comblant l’écart entre la stratégie d’analyse déclarée par votre organisation et la mise en œuvre réelle de l’analyse. Pyramid propose six modules d'analyse distincts (Modéliser, Formuler, Découvrir, Illustrer, Présenter et Publier) — ainsi qu'une console d'administration et un système de gestion de contenu — pour offrir une expérience analytique véritablement universelle sur l'ensemble du flux de travail analytique.

