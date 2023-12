Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Pypestream est une solution d'IA conversationnelle d'entreprise américaine pour le service client. Elle a été fondée en avril 2015 par Richard Smullen, co-fondateur de Genesis Media LLC. Pypestream possède des bureaux à New York et à San Francisco. Il a gagné en popularité grâce à sa plateforme de messagerie Pypestream qui vise à connecter les entreprises aux consommateurs. Chaque compte d'entreprise comprend un « Pype » et des « Streams » pour différents types de communications. L'application utilise l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique afin d'automatiser le service client.

Site Web : pypestream.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Pypestream. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.