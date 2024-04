Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Engagé à offrir des expériences client exceptionnelles, Boost.ai est à la pointe de l’IA conversationnelle d’entreprise. Destiné à permettre des interactions sans précédent entre les personnes et les organisations, Boost.ai exploite une technologie de pointe pour repousser les limites de l'IA de manière responsable. Sa plateforme exclusive d'IA d'auto-apprentissage permet aux entreprises d'automatiser les interactions à grande échelle, améliorant ainsi l'efficacité et produisant des résultats positifs. Reconnus par les entreprises de divers secteurs, les agents virtuels de Boost.ai maintiennent systématiquement des taux de résolution supérieurs à 90 %, automatisant des milliers d'interactions quotidiennement. Fondée en 2016, Boost.ai est soutenue par Nordic Capital et opère depuis son siège social à Sandnes, en Norvège, avec des bureaux mondiaux dans des villes comme Los Angeles, Copenhague et Londres.

Site Web : boost.ai

