PopSQL est l'évolution des anciens éditeurs SQL comme DataGrip, DBeaver, Postico. Nous fournissons un éditeur SQL magnifique et moderne aux équipes axées sur les données qui cherchent à gagner du temps, à améliorer la précision des données, à intégrer plus rapidement les nouvelles recrues et à fournir rapidement des informations à l'entreprise. Avec PopSQL, les utilisateurs peuvent facilement comprendre leur modèle de données, écrire du SQL contrôlé par version, collaborer avec une présence en direct, visualiser les données dans des graphiques et des tableaux de bord, planifier des rapports, partager des résultats et organiser des requêtes fondamentales pour la recherche et la découverte. Même si votre équipe utilise déjà un grand outil de BI, comme Tableau ou Looker, ou un mélange d'éditeurs SQL, PopSQL permet une collaboration transparente entre vos utilisateurs expérimentés SQL, les analystes juniors et même vos parties prenantes moins techniques avides d'informations sur les données. . * Compatibilité multiplateforme avec macOS, Windows et Linux * Fonctionne avec Snowflake, Redshift, BigQuery, Clickhouse, Databricks, Athena, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Presto, Cassandra, etc.

