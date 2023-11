Avec l'application Pl@ntNet, identifiez une plante à partir d'une photo et participez à un projet de science citoyenne sur la biodiversité végétale. Pl@ntNet est une application qui permet d'identifier les plantes simplement en les photographiant avec votre smartphone. Très utile quand on n'a pas de botaniste sous la main ! Pl@ntNet, c'est aussi un formidable projet de science citoyenne : toutes les plantes que vous photographiez sont collectées et analysées par des scientifiques du monde entier pour mieux comprendre l'évolution de la biodiversité végétale et mieux la préserver. Pl@ntNet permet d'identifier et de mieux comprendre toutes sortes de plantes vivant dans la nature : plantes à fleurs, arbres, graminées, conifères, fougères, vignes, salades sauvages ou cactus. Pl@ntNet permet également d'identifier un grand nombre de plantes cultivées (dans les parcs et jardins) mais ce n'est pas sa vocation première. Nous avons surtout besoin des utilisateurs de Pl@ntNet pour inventorier les plantes sauvages, celles que vous pouvez observer dans la nature bien sûr mais aussi celles qui poussent sur les trottoirs de nos villes ou au milieu de votre potager ! Plus vous donnez d’informations visuelles à Pl@ntNet sur la plante que vous observez, plus l’identification sera précise. Il existe en effet de nombreuses plantes qui se ressemblent de loin et ce sont parfois des petits détails qui distinguent deux espèces d'un même genre. Les fleurs, les fruits et les feuilles sont les organes les plus caractéristiques d’une espèce et ce sont eux qu’il convient de photographier en premier. Mais tout autre détail peut être utile, comme les épines, les bourgeons ou les poils sur la tige. Une photographie de la plante entière (ou de l'arbre s'il en est un !) est également une information très utile, mais elle n'est souvent pas suffisante pour permettre une identification fiable. Actuellement Pl@ntNet permet de reconnaître environ 20 000 espèces. Nous sommes encore loin des 360 000 espèces vivant sur terre, mais Pl@ntNet s'enrichit chaque jour grâce aux contributions des utilisateurs les plus expérimentés d'entre vous. N'ayez pas peur de contribuer vous-même ! Votre observation sera examinée par la communauté et pourra un jour rejoindre la galerie photo illustrant les espèces présentes dans l'application.

Site Web : identify.plantnet.org

