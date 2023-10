GTaskD est une application Web conçue pour vous aider à contrôler votre liste de tâches et à en faire plus. Il utilise l'API Google Tasks pour vous connecter directement à vos données dans Google Tasks, mais vous permet d'interagir avec vos tâches dans une interface plein écran et d'une manière que les applications officielles ne le font pas. Il est conçu pour les utilisateurs expérimentés, comme ceux qui disposent de systèmes GTD (Getting a Things Done), qui souhaitent pouvoir se concentrer sur l’exploitation optimale de chaque journée.

Site Web : tasks.gtaskd.com

