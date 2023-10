iSolarCloud fournit des services d'analyse opérationnelle et d'exploitation et de maintenance mobiles pour les installations, qui sont une extension des fonctions Web. Les services fournis sont principalement : la connexion à l'installation, la configuration des paramètres à distance, la configuration WLAN, la gestion des pannes, le reporting d'alarme, la surveillance des appareils, le référentiel de connaissances, etc. .;

Site Web : isolarcloud.com

