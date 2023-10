Bud est un journal visuel de la vie de vos plantes. Les producteurs tiennent des journaux depuis des années pour suivre la santé et le développement de leurs plantes. Les informations dérivées de la surveillance du cycle de vie des plantes ont contribué à augmenter le rendement et la puissance au fil du temps. Jusqu'à présent, la plupart des producteurs ont utilisé une variété d'outils pour suivre ces informations, des feuilles Excel, des documents Word, des galeries de photos et du bon vieux stylo et du papier. Bud vise à regrouper tout cela au même endroit et à offrir aux producteurs un moyen organisé de suivre leurs cultures.

Site Web : growbud.co

