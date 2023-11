Nature's Notebook est un programme permettant d'observer et d'enregistrer les événements du cycle de vie des plantes et des animaux, comme la floraison et la migration des oiseaux. Utilisez cette application pour marquer vos sites, créer une liste de plantes et d'animaux et aller sur le terrain pour enregistrer des observations au fil des saisons. Pour en savoir plus, visitez www.usanpn.org/nn/guidelines.

Site Web : usanpn.org

