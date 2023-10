Finsheet - Cours de l'action dans Excel et Google Sheets. Finsheet fournit GRATUITEMENT plus de 30 ans de données de marché (intrajournalières d'une minute), les fondamentaux boursiers et bien plus encore dans Excel et Google Sheets.

Site Web : finsheet.io

