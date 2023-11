L'application Trading Economics fournit à ses utilisateurs un calendrier économique, des taux de change, des indices boursiers, des rendements des obligations d'État et des prix des matières premières. Les utilisateurs peuvent également recevoir des alertes sur les indicateurs économiques dès leur publication. Définissez des objectifs de prix, des changements de prix, enregistrez des alertes haut/bas pour les marchés financiers. Avec plus de 380 millions de pages vues dans plus de 200 pays, TradingEconomics.com est une référence mondiale. Nos données sont basées sur des sources officielles et non sur des fournisseurs de données tiers, et nos faits sont régulièrement vérifiés pour déceler toute incohérence.

Site Web : tradingeconomics.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Trading Economics. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.