Pilote automatique pour les graphiques d'anesthésie Logiciel de cartographie d'anesthésie qui combine le contrôle d'un dossier papier avec l'efficacité de l'automatisation. Les prestataires d'anesthésie sont amenés à croire qu'ils doivent choisir entre la saisie automatique des signes vitaux et le contrôle des données figurant dans leurs dossiers. On leur fait croire que les logiciels d’anesthésie ressemblent davantage à un flic qu’à un acolyte. On leur fait croire que les logiciels doivent être difficiles à apprendre. Xchart vise à changer tout cela.

Site Web : xchart.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Xchart.com. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.