Octocom est une plateforme de support client IA pour les magasins de commerce électronique, automatisant le support client pour les tâches de routine et permettant à votre équipe de gérer uniquement les cas exceptionnels. Intégration en un clic avec les principales plateformes de commerce électronique et services d'assistance, assistance IA avant et après-vente et assistance client en direct primée 24h/24 et 7j/7 et 365j/an pour aider les marques de toutes tailles à configurer et intégrer notre IA - le tout sans le coût exagéré.

Site Web : octocom.ai

